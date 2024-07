Distribution de semences et d'engrais : Le sous-préfet de Mérina Dakhar met en garde contre toute tentative de détournement

«Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits de l'état d'avancement de la mise en place des semences destinées à la campagne agricole. On a reçu la totalité de semences prévues par les autorités au niveau de la commune de Koul, dans le département Tivaouane». Le constat est du sous-préfet de l'arrondissement de Mérina Dakhar, Pape Saër Diop, qui a procédé, vendredi 5 juillet 2024, au lancement officiel du démarrage de la campagne agricole dans cette partie du Cayor.









Devant les populations, il a parlé un peu des mécanismes de distribution. Aussi d'être catégorique par rapport aux attributaires, aux cibles. «Les semences sont destinées aux ménages agricoles. Les années passées, souvent on faisait des partages au niveau des populations mais cette fois-ci, ce sont les ménages agricoles, les agriculteurs qui en sont destinataires». Le second aspect, dira-t-il, concerne «les femmes qui sont également responsabilisées, parce qu'elles doivent recevoir 20% des semences qui sont mises en place, avec comme seule condition, l'exploitation d'une parcelle».





Le sous-préfet de l'arrondissement de Mérina Dakhar insiste aussi sur la nécessité de «veiller à la transparence pour éviter toute tentative de détournement des semences qui est souvent préjudiciable à la bonne marche de l'agriculture de notre pays». Et ça, dit-il, «nous rappelle, malheureusement, le mythe de Sisyphe, on revient toujours en arrière pour recommencer, donc il faudra éviter ce genre de comportement qui est préjudiciable au développement économique de manière, parce que le Sénégal, c'est un pays agricole, il faudrait que les réformes qui sont énoncées soient respectées par la population, et nous, nous sommes là pour veiller sur ça».





Le maire de Koul, Modou Fall, très content, dit croire que «c'est une première dans notre commune, depuis 2002, que nous recevons des semences d'une si bonne qualité. Toute la communauté reconnaît que les semences que nous avons reçues cette année sont de très bonne qualité». Pour cela, remarque-t-il, «il nous faut remercier sincèrement le gouvernement qui a eu à mettre à notre disposition et les semences d'arachide et l'engrais qui est aussi une première, parce que, d'habitude, on le recevait le 15 août, parfois même le 20. Mais cette année, depuis avant-hier, l'engrais est là».





«Aujourd'hui je suis vraiment un maire soulagé, parce j'avais des inquiétudes et on peut dire à présent "alkhamdoulil'Allah" face à toutes ces inquiétudes-là», a-t-il poursuivi. Et d'ajouter : «Non seulement les semences sont de qualité mais, en plus, on a reçu cette fois-ci des arachides décortiquées, alors que toutes ces années passées, on nous donnait le contraire».