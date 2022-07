Distribution des cartes électorales aux USA : les éclairages du consul général du Sénégal à New York

Le consul du Sénégal à New York a réagi sur la radio sunuafrik pour s’expliquer par rapport aux lenteurs dans la distribution des cartes électeurs dont les responsables de Yewwi Askan Wi ont fait allusion. A l’en croire, ils ont commencé à distribuer les cartes que les calendrier définissant la distribution dans les autres Etats seront mis à la disposition du public. Ce dernier rappelle qu’il est en contact avec les acteurs et que les échanges se font de manière transparente. “J’essaie autant que possible de partager avec les personnes concernées les informations qui sont à ma disposition”, a-t-il fait savoir avant de rappeler que ce n’est pas au niveau du consul que les cartes doivent être retirées.