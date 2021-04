Divatech la startup africaine qui fait bouger Whatsapp

Après plusieurs années de recherche, de jeunes développeurs sénégalais ont développé un parcours client automatisé innovant pour palier à l’installation d’une application classique.De nos jours les gens sont pressés et veulent un service rapide et efficace. En plus, avec la crise du Covid-19 il est impératif de réduire les contacts et les déplacements.Cependant les utilisateurs sont souvent réticents à télécharger une nouvelle application par manque d’espace dans la mémoire de leur téléphone entre autre.Par contre tout le monde a Whatsapp et sait comment s’en servir. C’est dans cette dynamique que notre solution Sentool Whatsapp est née.La version 1 vient d’être lancée et la version 2 prévue pour le mois prochain inclura de nouvelles fonctionnalités comme le paiement électronique.Ces jeunes à l’avenir prometteur sont à suivre...