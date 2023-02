Dividende démographique : La Direction du développement du capital humain restitue les rapports de suivi avec les acteurs

Dans le cadre de l’Observatoire national du dividende démographique (ONDD), un atelier de restitution des rapports de suivi du dividende démographique s’est tenu ce vendredi 17 février 2023, à Dakar. Il s’agit ici, d’une rencontre de présentation des quatre rapports régionaux de suivi du dividende démographique qui concernent Dakar, Thiès, Diourbel et Kaolack ; et du nouveau profil NTA du Sénégal à partir de la base EHCVM 2018-2019. Elle marque la fin d’un long processus suite à des travaux entamés en visioconférence et formation d’experts sur les aspects théoriques ainsi que le canevas d’élaboration du rapport de suivi de l’indice de suivi du dividende démographique.









La nécessité d’impliquer tous les acteurs pour une meilleure synergie d’actions





Ces rapports viennent compléter la liste des 14 régions du pays après ceux des 10 premières régions qui ont été financés par le Fonds des Nations-Unies pour la population (FNUAP), en tant que partenaire. Venu présider l’ouverture des travaux au nom de la ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Souleymane Ndiaye a noté que la concrétisation de l’une des recommandations de l’Union africaine pour la capture du dividende démographique relative à la mise en place de l’Observatoire nationale du dividende démographique (ONDD) a été facilitée grâce à l’appui du Consortium régional pour l’économie générationnelle (CREG).





A cet effet, le représentant de Mme Oulimata Sarr a tenu à réitérer l’engagement sans faille de l’Etat à travailler avec le CREG, chef de fil de l’unité d’analyse et modélisation dudit observatoire, pour l’atteinte de leurs objectifs communs. Conformément aux orientations du Plan Sénégal émergent (PSE), et en vue de l’atteinte du dividende démographique, Souleymane Ndiaye estime qu’il faut impliquer « le maximum d’acteurs dans les acteurs de l’observatoire pour une meilleure synergie d’actions ».





« Malgré les efforts, le Sénégal n’a toujours pas encore la possibilité de tirer profit de son dividende démographique »





Le directeur du développement du capital humain, pour sa part, a expliqué que ces rapports montrent comment peut-on tirer profit du dividende démographique ? Dr Assane Ndiaye renseigne que malgré les efforts de l’Etat dans l’éducation, la santé, et des investissements, l’on constate dans ces quatre régions que le Sénégal n’a toujours pas encore la possibilité de tirer profit de son dividende démographique. Parce que, ajout-il, « au niveau de la moyenne nationale, il est à 41,5% alors qu’il faut être au-delà de 50% pour pouvoir bénéficier du dividende démographique ».





De l’avis du docteur Ndiaye, la moyenne est beaucoup plus faible dans les régions nouvellement créées où l’on note un manque d’infrastructures de base. Toutefois, le directeur du développement du capital humain n’a pas manqué de signaler que les rapports produits ont formulé des recommandations allant dans le sens de booster les efforts dans tous les domaines.





A rappeler que le Sénégal, avec l’appui technique du CREG et l’appui financier du Fonds des Nations-Unies pour la population (FNUAP), a déjà produit un rapport national et 10 rapports régionaux. Ces différents, selon le représentant de la ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, vont sans aucun doute constituer un outil de plaidoyer et de prise de décisions pour les décideurs politiques au niveau national et régional pour « améliorer la situation nationale ».





A noter que le dividende démographique décrit les gains économiques, transitoires, dont dispose un pays en cours de transition démographique. En effet, « une économie doit, pour être productive, fournir un nombre suffisant de travailleurs afin de créer de la richesse. Durant une transition démographique, qui suit la baisse de la mortalité, la pyramide des âges du pays en question est particulièrement favorable à un décollage économique : elle est constituée d'un nombre maximum de jeunes adultes, et de relativement peu de personnes âgées ».