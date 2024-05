DJ Dakazart - BAKAYAOU

Wilfred olenga reconnu au nom: Dj Dakaz’art fils d’un professeur (Académie de beaux arts) a fait aussi mes études au beaux arts.





Début de ma carrière Danseur, après au studio master, son, apprendre la programmation c’est là que j’ai fais Mutshalex.





2008 après tranche de Mix au radio Brfm et je me suis relancé être Dj





Première sortie au studio ML à Macampagne dans une activité scolaire match de basket after c’est moi qui mixe c’est la j’ai pris le goût avec plusieurs show après...





Café pressé à collaborations avec Vie nayo music(Dj Touch) je me suis relancé dans les évent première évents BBQ à hôtel Luntus, Wapal après de sollicitation dans plusieurs manifestations, Soirées, festivals, mariages…





Après je me suis encore relancé dans la musique comme chanteur Dance ya Loketo c’est le son qui m’a crée plus de visibilité au monde avec plusieurs contrats de soirée et festival et être ambassadeur du whisky William’s Lawson, suivi de Bakayaou, Appelez les pompiers, Tshukule, En flagrant au lit, Voisin.