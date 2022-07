Djibril Wade, maire de Biscuiterie: ‘’Oui j’ai transhumé, je l’assume’’









Le maire de la commune de Biscuiterie, Djibril Wade, a accueilli ce mercredi, la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, Alioune Ndoye. Élu sous la bannière de la coalition wallu, il avait ensuite rejoint la mouvance présidentielle. Depuis lors, il est taxé de transhumant, mais Djibril Wade l’assume.

‘’Pour ceux qui disent que j’ai transhumé, oui j’ai transhumé et je l’assume. Mais je veux qu’ils sachent qu’en 2019 j'ai voté pour Macky Sall. Lors des récentes élections locales, on est parti avec la coalition wallu. Après notre victoire, le Président m'a appelé, on a discuté et on avait à choisir entre deux camps. Et j’ai refusé de suivre les camps des minorités’’, a expliqué le maire de Biscuiterie lors d’un meeting organisé dans son fief.

Djibril Wade appelle ses frères libéraux à préserver les acquis démocratiques. ‘’Aujourd’hui, il ne reste plus beaucoup de camarades du Pds dans cette coalition qui est partie aux locales. Je leur demande de rejoindre Benno Bokk Yakaar, car c’est la meilleure voie. Il ne faut pas que notre combat démocratique mené depuis les années 60 soit réduit à néant’’ lance-t-il.

Prenant la parole, Alioune Ndoye parle de retrouvaille entre frères libéraux. ‘’Tu étais avec Macky au Pds, aujourd'hui vous vous êtes retrouvés’’, rappelle-t-il. ‘’Nos adversaires d’aujourd'hui ont été députés grâce BBY. Donc, il faut que les gens arrêtent ces genres de discours sans fondement. Ils sont en train de tromper les Sénégalais’’, ajoute le maire de Dakar Plateau.