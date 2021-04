Docteur Mouhamed Gueye, un commissaire atypique

Son allure en dit long sur la personnalité. La trentaine, Mouhamed Gueye se distingue parmi les commissaires comme il se distingue dans un public par sa taille. Le Commissaire Mouhamed est docteur! Et ce trois avril, veille de la fête de l’indépendance du Sénégal a été pour lui l’occasion de le prouver en livrant au grand public son livre, intitulé « Les procédures pénales dérogatoires au Sénégal ».La cérémonie a vu la présence d’imminentes personnalités telles que le directeur général de la Police nationale, Ousmane Sy, Demba Kandji qui est actuellement conseiller-juridique auprès du Chef de l’Etat entre autres.Le livre du Commissaire Gueye passe en revue les procédures pénales dérogatoires en soulignant notamment leurs insuffisances. Aussi, il aborde la question du droit pénal post-moderne à travers surtout l’apparition de juridictions internationales.Un livre, selon le professeur Ndiaw Diouf traite d’une thématique qui n’avait pas encore fait l’objet de publication scientifique même si elle fait l’objet d’une actualité brûlante. Cette richesse intellectuelle a fait que le directeur Ousmane Sy a instruit le directeur de l’école de Police d’inclure l’ouvrage dans les œuvres de référence au niveau de l’école.Par ailleurs, le commissaire Gueye a reçu les honneurs de ces personnalités. En effet, celui qui est aujourd’hui docteur en droit a un parcours assez atypique. Mouhamed Gueye a fait des études de droit à la faculté de Sciences juridiques et politiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar avant d’intégrer la 44eme promotion des élèves-commissaire en 2016. Ceci ne l'a pas toutefois empêché de continuer ses études jusqu’à la soutenance de sa thèse. Et d’ailleurs son ouvrage est une sorte de prolongement de cette thèse. Une manière de prouver au grand public que la police regorge d’un potentiel peu connu.