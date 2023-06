Dôme de Paris : des Sénégalais disent niet au concert de Waly Seck

Après des manifestations d'une rare violence de les 1er, 2 et 3 juin, le Sénégal se remet petit à petit de ces événements douloureux. Après un jour de deuil consacré à la mémoire des victimes, l'heure n'est pas encore à la fête pour certains Sénégalais de la diaspora.





Rappelons que Waly Seck avait dû reporter son concert prévu le 3 juin à cause des évènements douloureux qu'avait connus le pays suite à la condamnation de Sonko.





Alors qu’il a reprogrammé le spectacle, un groupe de sénégalais établis à Paris jugent qu'il est trop tôt pour faire la fête et ont décidé d'empêcher la prestation de Wally au Dôme de Paris ce 10 juin. Sur une vidéo parue sur Facebook, on les voit démonter les barrières et jurer que personne ne va se produire à Paris alors que “le régime en place a tué des dizaines de Sénégalais”.





Le chouchou des jeunes filles, Wally Seck, risque encore d'être une victime collatérale des manifestations si ce groupe de récalcitrants ne revient pas à la raison.