Don de sang : Au-delà de l’élan de solidarité, la commission féminine de Seneweb porte le plaidoyer

Le cinquième étage de l’immeuble Teylium qui abrite Seneweb a reçu une équipe du Centre national de transfusion sanguine (CNTS, ce mercredi 07 septembre. En effet, la commission féminine de Seneweb a organisé une matinée de don de sang. Un événement qui entre dans le cadre de l’agenda de la commission, qui depuis sa fondation, œuvre dans le social et mène des activités de solidarité allant dans le sens de contribuer à l’épanouissement et au bien-être de la population avec comme leitmotiv : « le peu de chacun de nous pour le bonheur de tous ». Un geste noble hautement salué par l'ensemble des participants, mais également par les responsables du groupe. Plusieurs poches de sang ont été collectées et vont ainsi renforcer la banque de sang.



Auparavant, la commission féminine a procédé à la distribution des Kits Korité effectuée vers la fin du mois de Ramadan, accompagné les Marcheurs du pèlerinage de Popenguine 2022, distribué, des kits de Tabaski à plusieurs familles de nécessiteux à Dakar et dans les régions du Sénégal.



Toutes ses activités entrent dans le cadre de la politique Responsabilité Sociétale de d’entreprise du groupe. La Commission Féminine de Seneweb remercie ses partenaires, lance un appel, par la même occasion à toutes les bonnes volontés, aux partenaires pour davantage investir dans des œuvres à haute portée sociale.



Rendez-vous est déjà pris pour “Octobre Rose”.