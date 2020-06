Donald Trump se félicite du vaccin contre le Sida… qui n'existe pas

Si le préservatif et la PrEP protègent, et les trithérapies permettent de vivre avec le VIH, aucun vaccin contre le Sida n'existe. 770.000 personnes en sont mortes en 2018.





ÉTATS-UNIS - Le président américain a hâte de voir un vaccin contre le coronavirus arriver au point de s’emmêler les pinceaux dans ce que la science a réussi à accomplir ou non pour le moment.





Durant une conférence de presse ce mardi 16 juin, Donald Trump a voulu encourager les scientifiques qui travaillent sur un traitement au Covid-19 en les qualifiant de "personnes les plus brillantes au monde" en leur attribuant notamment la découverte "du vaccin contre le Sida", comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous.

“They’ve come up with the AIDS vaccine” pic.twitter.com/Z8MQK5Bi2F — Acyn Torabi (@Acyn) June 16, 2020

Si la recherche a permis de trouver des associations de médicaments qui permettent désormais de vivre avec le VIH ou encore d’obtenir la PrEP, un traitement préventif qui réduit de 99% les risques de contamination, aucun vaccin préventif ou curatif n’existe pour le moment.





"Ils ont trouvé plusieurs choses contre le Sida", a continué Trump. "Plusieurs labos sont impliqués, mais les traitements pour le Sida... Le Sida était une condamnation à mort et maintenant les gens vivent leur vie, avec une pilule [et non une facture, contrairement à ce que nous avions traduit précédemment, NDLR], c’est incroyable".





En 2018, environ 38.000 personnes aux États-Unis, un peu plus de 6000 en France et près de 1,7 million dans le monde ont découvert leur séropositivité. Depuis le début de l’épidémie, 32 millions de personnes sont mortes des suites du Sida et près de 75 millions ont contracté le VIH.