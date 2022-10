Dr Ahmadou Bamba Ka, nouveau directeur du Crous de Saint-Louis : «Sous mon magistère, l’étudiant sera au cœur»

La passation de service entre Pape Ibrahima Faye et le nouveau directeur du Crous Bamba Ka a eu lieu ce mardi dans les locaux du Centre Régional des œuvres Universitaire de Saint-Louis.





Après avoir remercié le président de la République pour la confiance placée en sa personne, Dr Ahmadou Bamba Ka a décliné ses objectifs à la tête de l’institution. Il promet de tout mettre en œuvre pour permettre à l’étudiant d’évoluer dans des conditions optimales. « Il y a quelques jours, exactement le mercredi 12 octobre 2022, le Chef de l’Etat, le Président Macky Sall, m’a fait l’honneur de porter sa confiance sur ma modeste personne pour présider les destinées du Centre Régional des Œuvres Universitaires de Saint-Louis. Je voudrais lui adresser mes sincères remerciements et lui exprimer ma profonde gratitude pour cet honneur qui appelle en nous une grande responsabilité. Sous la direction du ministre de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation, le Pr Moussa Baldé, et avec l’appui du Recteur de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, je ne ménagerai aucun effort pour la réussite de cette mission. L’excellence, label de l’Université Gaston Berger, doit être confortée et consolidée » a déclaré Dr Ahmadou Bamba Ka.





Toujours parlant des conditions de vie des étudiants et leurs performances pédagogiques, il a indiqué qu’elles sont assujetties à des conditions de vie optimales. « L’amélioration des conditions de vie des étudiants est une donne intangible de cette phase transitoire de l’Université Gaston Berger, une université qui monte en puissance. Un Sénégal émergent requiert une ressource humaine de qualité. Nos universités demeurent des laboratoires où le génie étudiant par la formation se construit une opérationnalité dynamique capable de porter le Sénégal d’aujourd’hui et de demain » a-t-il encore soutenu.

Dans cette optique, a-t-il ajouté, les œuvres sociales de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, dont il est directeur s’engage à mettre un contenu réel à ce slogan « Le social au service de l’Excellence ». « L’Étudiant de Sanar doit continuer encore et encore et même plus à rayonner aux plans national et international. Sous mon magistère, l’étudiant sera au cœur. Il doit être mis à l’aise, écouté, appuyé, conseillé ».