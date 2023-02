DR PAPA AMADOU NDIAYE MINISTRE DE L’ARTISANAT «A Thiès, le bilan du président Macky Sall est au-delà des ambitions»

«Le président Macky Sall a beaucoup fait pour la région de Thiès, avec un bilan au-delà des ambitions. Ce qui veut dire que Thiès constitue une priorité pour le chef de l’État». Un constat fait au cours d’un point de presse par le ministre de l’Artisanat et de la Transformation du secteur informel, Dr Papa Amadou Ndiaye, au lendemain du Conseil des ministres décentralisé qui, à ses yeux, a été «un moment historique de communion entre le président de la République et les populations de la région de Thiès».





Le responsable politique à l’APR est revenu sur «les gigantesques réalisations du président à Thiès». Il remarque que «Thiès a toujours été au premier plan des ambitions du président de la République, mais aujourd’hui, avec son programme d’investissement prioritaire de 1 500 milliards F CFA pour la région, la cité du Rail est devenue la deuxième ville du Sénégal. Grâce à la vision de Macky Sall, la région abrite les plus importants projets. Le chef de l’État vient de lancer d’énormes travaux dont la relance du chemin de fer, le prolongement du TER qui fera de Thiès une banlieue dakaroise grâce à sa proximité. On a le hub aérien qui est l’un des plus grands projets aéroportuaires pouvant faire du Sénégal un des champions de l’Afrique de l’Ouest dans le domaine aérien. Sans compter l’un des plus grands projets de l’histoire du Sénégal, le Port multifonctionnel de Ndayane, avec une possibilité de création de 125 000 emplois, ce qui est extraordinaire».





Le ministre de l’Artisanal ne perd surtout pas de vue «l’autoroute Dakar – Tivaouane – Saint-Louis parmi les grands projets du chef de l’État, l’un des meilleurs présidents d’Afrique».