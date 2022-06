Drame de Mélilla : Aucun Sénégalais parmi les victimes, selon l’Ong Otra Africa

En raison de différentes informations qui ont fait l’objet de polémique sur le drame de Melilla et le chavirement d’une pirogue à Kafountine, l’Ong Otra Africa a convié la presse pour se prononcer sur la situation des émigrés à Ceuta et à Melilla, et le contexte géopolitique en Espagne et au Maroc.









Par la voix de son président Souleymane Aliou Diallo, Otra Africa s’indigne des images choquantes, très dures et partagées sur les réseaux sociaux qui dénotent d’une violence inexpliquée des forces de sécurité marocaines sur des émigrés blessés, entassés à même le sol.





Face à cette situation, l’Ong se désole du traitement cruel infligé aux jeunes Africains à la quête d’un avenir meilleur.





Selon le porte-parole d’Otra Africa, ces jeunes périssent sur le chemin, soit dans le désert libyen, soit au niveau des barrières de Ceuta et de Melilla ou dans la Méditerranée.





Souleymane Aliou Diallo a rappelé qu’en 2021, Rabat avait laissé entrer plus de 8 000 de ses ressortissants en Espagne, suite à la pression diplomatique, en réponse à la question du Sahara occidental.





«Les fréquents bruits entre les deux royaumes (d’Espagne et du Maroc) ne seraient-ils pas l’une des causes multiples des attaques dramatiques de ces barrières ?», s’est-il interrogé. Avant d’ajouter que le doute persiste.





En tout état de cause, l’Ong Otra Africa exige une visite sur les lieux, pour s’enquérir de la situation ; l’arrêt des inhumations et l’identification des victimes, ainsi que la publication de la liste des victimes, afin de connaitre leur nationalité.





En sus, elle précise «qu’aucun Sénégalais n’est signalé, à ce jour, parmi les victimes», d’après leurs sources et collaborateurs sur place.





Otra Africa interpelle ainsi le président Macky Sall, par ailleurs Président de l’Union africaine, afin de prendre le dossier de l’immigration en main et en priorité comme celui de l’Ukraine et de la pandémie de la Covid-19.





«Nous comptons rencontrer le président de l’Union africaine pour lui exposer notre vision de la situation, lui présenter notre travail sur le sujet de l’immigration, car nous sommes persuadés qu’aucun État ne peut régler seul le problème de l’immigration, notamment celle irrégulière. C’est dans le cadre d’une large concertation inclusive et participative de l’ensemble des acteurs des pays de sortie, les pays d’accueil, les partenaires au développement, les Ong, les jeunes que nous trouverons des solutions durables et définitives à ce fléau qui décime la jeunesse africaine».





Sur cette même lancée, l’Ong Otra Africa a présenté ses condoléances aux familles des victimes qui ont péri dans le chavirement d’une pirogue au large de Kafountine, avec au moins 14 morts.