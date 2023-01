DRYONE - Blessé

"Dryone" est un artiste originaire de la République démocratique du Congo, mais qui a en grande partie vécu en France plus précisément à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis.





Son entrée dans le monde de l’art se fait dans un premier temps par la danse. Il commence dans cet univers avec un style orienté vers le Hip Hop et l’Afro-dance dans le groupe wazz de l’artiste Shesko qui était signé dans le label F.victeam de la super star congolaise Fally Ipupa. C’est seulement en 2020 qu’il décide de se consacrer plus sérieusement à la musique.





Il enregistre et publie un premier single. Ce dernier est intitulé « Plus de Sentiment » c’est alors le début d’une carrière et d’une réel passion pour la musique.





DRYONE - Blessé