Du Sénégal à l'Arabie saoudite : le parcours d’Ibrahima Gaye dans le design des villes intelligentes

Avec plus de 22 ans d’expérience dans le design d’hôtels 5 étoiles à travers le monde, Ibrahima Gaye est l’un des rares Africains experts en design des villes intelligentes. Il a été le premier Africain à occuper un poste de Area Director dans le milieu hôtelier en Afrique du Sud avec le groupe Radisson, avant de rejoindre le géant de l’immobilier à Dubaï, Emaar, où il était responsable du design et des opérations techniques de tous les hôtels du groupe au Moyen-Orient et en Europe.











Aujourd’hui, en tant que directeur du design durable et des services innovants en Arabie saoudite chez KAFD, il dirige, avec une équipe de plus de 200 ingénieurs, un projet emblématique de future ville intelligente et financière, qui regroupera toutes les institutions financières du Royaume saoudien.





Passionné de technologie et de développement durable, il fait la fierté des Africains et se considère comme un ambassadeur du Sénégal dans un milieu largement dominé par des occidentaux et des Indiens.