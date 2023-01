Duel Macky-Sonko : Les mises en garde des populations de Pikine

A près d'un an de la prochaine élection présidentielle, la situation politique devient très tendue entre le pouvoir et l'opposition. Le renvoi en chambre criminelle du dossier Adji Sarr vs. Ousmane Sonko qui polarise les débats en est une parfaite illustration. Craignant que la situation ne dégénère, les populations alertent sur un éventuel affrontement qui pourrait plonger le pays dans des lendemains incertains. Et pour dissiper ces désaccords, elles invitent le pouvoir et l'opposition à s'attaquer aux priorités du Sénégal afin d'amorcer la bombe.