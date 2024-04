Duo d'enfer entre Sokhou BB et le guitariste Cheick Niang

De sa voix claire et généreuse, la jeune chanteuse Sokhou BB partage son expérience et la sensibilité de ses interprétations sous les belles mélodies de l'énigmatique guitariste Malien Cheick Niang.





À travers cette chanson intitulée "Drissa Samaga", Cheikh Niang invite la chanteuse à rendre un vibrant hommage à un grand homme d'affaires malien.





Dans cette collaboration, les deux artistes offrent une diversité qui donne une autre couleur aux mélodies, une nouvelle douceur dans la voix de Sokhou BB.





Cheick Niang, guitariste talentueux reconnu pour ses notes musicales avec sa guitare qui fait son charme dans les plus grandes scènes aux côtés de Wally Seck et tant d'autres chanteurs qui sollicitent ses productions. Le duo donne une ambiance chic et chaleureuse.