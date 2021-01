EAU POTABLE A NGUEKHOKH : entre l’urgence et l’obligation de mise aux normes techniques des ouvrages de production

Tous les efforts sont en train d’être déployés pour finaliser, dans les règles de l’art, le processus d’intégration de la ville de Nguékhokh dans le périmètre urbain. En effet, une intégration répond à des critères de performance technique (mise à niveau des ouvrages hydrauliques), commerciale et de clientèle (facturation, gestion des abonnés, qualité du service). C’est au bout de ce processus que la localité passe d’une gestion des ouvrages par une ASUFOR (sous la responsabilité de l’OFOR) à une gestion par la SEN’EAU sous la responsabilité de la SONES).





Le processus se poursuit, assure la SONES en charge de la réalisation des ouvrages entièrement terminés à ce jour. Il reste à finaliser les tests et signer les protocoles de transfert avec l’OFOR (ancien responsable) et la SEN’EAU (nouvelle société de gestion). Cette prise en chargereste conforme aux options de l’Etat qui accorde une attention particulière à l’alimentation en eau potable de cette localité.





Située dans le pôle de développement de la Petite Côte, laville compte aujourd’hui 30.000 habitants contre 5000 lors de la réalisation des deux forages par l’ASUFOR en 1981. Dans sa planification, l’Etat a pris la décision d’intégrer la ville de Nguékhokh dans le périmètre urbain placé sous la responsabilité de la SONES avec SEN’EAU comme société privée en charge de l’exploitation.





Le volet technique est confié à la SONES dans le cadre du Projet Eau potable et Assainissement en Milieu urbain (PEAMU) sur concours de la Banque Mondiale pour près de 3 milliards FCFA. Les travaux ont été entièrement réalisés : un réseau hydraulique de 53 kilomètres contre 20 auparavant, deux forages d’une capacité cumulée de 5060 m3/jour (soit 4 fois la capacité ancienne)et un château d'eau de capacité 1.100 m3contreune capacité de 250 m3 pour l’ancien château d’eau, soit un quintuplement.





Ces ouvrages couvriront largement les besoins avec, en prime, une eau de meilleure qualité parce que la production des forages sera désormais traitée au chlore avant d’être injectée dans le réseau, conformément aux normes de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). D’ailleurs, sur un des nouveaux forages, la SONES est en train de mener des investigations poussées sur la qualité de l’eau obtenue en relation avec la SEN’EAU. Dans le cadre de la politique sociale de l’Etat, les habitants de Nguékhokh bénéficieront de 1500 branchements sociaux dans une première phase. C’est une subvention aux couches vulnérables dans le cadre de la lutte contre la pauvreté.





En dehors de la réalisation des forages, du château d’eau et la pose d’un nouveau réseau, il y a d’autres problèmes à régler pour se conformer aux normes techniques. A cause des fuites, le taux de rendement de l’ancien réseau est trop bas comparé au taux contractuel dans le périmètre urbain, soit 85%. Cela signifie aujourd’hui que 54% de l’eau produite à Nguékhokh sont perdus, donc non facturés. Ensuite, sur les 4100 abonnés, 1050 compteurs sont défectueux. A terme, le processus d’intégration prévoit le renouvellement de tous les compteurs sur la base de hautes normes techniques.