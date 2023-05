Ecobank cofinance la construction de la bibliothèque de la FASEG à hauteur de 50 millions F CFA

Il est quasi-impossible de parler de développement économique de l’Afrique sans parler d’éducation. Ecobank, en tant que Banque panafricaine, s’est ainsi donnée la mission de participer pleinement au développement du pays. C’est dans ce sens que l’institution financière, après son projet de bancarisation pour les étudiants du Sénégal, a signé ce 9 mai, une convention de financement pour accompagner la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion (FASEG), dans la construction d’une bibliothèque.









Ainsi, l’université en tant que centre d’excellence, est très appropriée pour recevoir ce service pédagogique qui va contribuer à la formation des étudiants et en même temps soutenir l'action des enseignants.







En effet, ce don intervient dans l'amélioration des démarches d’apprentissage et d’enseignement.







« Le gouvernement fait beaucoup d’efforts mais malheureusement le rythme de croissance et d’évolution des étudiants font que nous n’avons plus de capacités d’accueil », constate le doyen de la FASEG, Cherif Sidy Kane, qui fait savoir que ce projet vient à son heure.







Cette infrastructure va alors satisfaire en matière d’apprentissage, de documentation et de recherches les 8000 étudiants de la faculté. Le doyen salue le geste noble de Ecobank qui est le premier donateur parmi les différentes entreprises sollicitées.





Répondant aux standards internationaux, la nouvelle bibliothèque anticipe déjà sur le temps avec 350 places de lecture, alliant confort et sécurité.







La participation de « la banque des étudiants » s’élève à 50 millions FCFA.