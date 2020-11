Économie Numérique : L'invite de Yankhoba Diattara à l'administration publique et privée

Le nouveau ministre de l'Economie numérique a invité tous les secteurs de l'économie sénégalaise et de l'administration publique et privée à se rapprocher de l'ADIE pour bénéficier de tous les avantages et de l'expertise qu'elle peut offrir en matière de numérique.Yankhoba Diattara a lancé cet appel à l'occasion de sa première sortie qu'il a réservée à l'agence de l'informatique de l'Etat (ADIE) Revoir un extrait de ses propos