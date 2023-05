Economie sociale et solidaire : Khady Samba appelle à valoriser le rôle des femmes

La directrice de la promotion de l'Économie sociale et solidaire a présidé, aujourd'hui, la cérémonie d'ouverture du Pré-Forum Femm’ESS du GSEF 2023 à Dakar au nom de Victorine Anquediche NDEYE, ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire. Selon elle, ''les femmes jouent un rôle crucial dans le développement de l'économie sociale et solidaire''. ''Elles sont les principales créatrices de richesse, de prospérité et de durabilité dans les communautés à travers le monde. Elles sont également souvent les plus touchées par les défis économiques et sociaux auxquels font face nos sociétés'', a-t-elle fait savoir.





Khady Samba a appelé à valoriser le rôle des femmes dans l'Économie sociale et solidaire. Cela, en leur fournissant plus de ressources, du potentiel et du savoir. Toutefois, elle informe que pour relever les défis, l’Etat compte prendre en charge les recommandations qui permettront d'opérationnaliser toutes les orientations prises par le Sénégal dans ce domaine.







Il s'agit, dit-elle, de reconnaître et de valoriser le rôle des femmes dans l'économie sociale et solidaire, d’encourager et soutenir les femmes entrepreneures, les dirigeantes, les travailleuses et actrices de l'économie sociale et solidaire. « Ce pré-forum offre une plateforme pour partager les meilleures pratiques, les innovations et les succès des femmes dans l'économie sociale et solidaire, ainsi que pour discuter des défis et des opportunités à venir », explique Mme Samba.





Plus de détails sur la vidéo