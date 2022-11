Économie sociale et solidaire : L'ASCODEM salue le financement de l'Etat et plaide pour sa hausse

Madame Victorine Anquediche Ndèye a tenu une séance de travail avec les délégués des marchés de la région de Dakar

La ministre de la Microfinance et de l'Économie Sociale et Solidaire est en mode Fast track depuis sa prise de service à la tête dudit ministère. En effet, après sa visite de terrain et sa rencontre avec les acteurs locaux des régions de Fatick et Kaolack le week-end dernier, Madame Victorine Anquediche Ndèye a tenu une séance de travail avec les délégués des marchés de la région de Dakar.









Objectif : évaluer le financement de l’Etat et échanger sur les perspectives de l’Ess





Cette rencontre, qui a eu lieu ce lundi 31 octobre, dans l’après-midi à l'auditorium de la sphère ministérielle Ousmane Tanor Dieng à Diamniadio, vise à évaluer le financement d’un milliard de francs Cfa dont l’Etat a mis à la disposition de l’Association sénégalaise des commerçants et délégués de marché (ASCODEM) pour financer les petits commerçants. Elle a été également l’occasion d’échanger avec ces délégués de marché sur les perspectives de l'Economie sociale et solidaire (Ess).





Une première au Sénégal





Ainsi, au cours de la rencontre, qui a duré plus de quatre tours d’horloge, le président de l’ASCODEM, Mbaye Ndiaye, et les délégués et représentants de délégué de l’ensemble des marchés de Dakar, à l’unanimité, ont magnifié et salué vivement cette initiative de financement du président de la République, Macky Sall. Selon eux, ce financement d’un montant global de 3 milliards de francs dont 1 milliard pour les marchés de la région de Dakar, est une première au Sénégal. « Nous sommes fiers d’être reçus aujourd’hui par Mme le ministre de la Microfinance et de l’Economie Sociale et Solidaire pour échanger sur le financement que l’Etat a mis à notre disposition afin qu’il soit plus accessible et plus rapide. Comme vous le savez, l’accès au crédit était trop difficile pour les commerçants à cause des problèmes de garantie et d’apport personnel », a souligné le président de l’ASCODEM.





Et d’ajouter : « Mais, le président de la République, sur sa bonté, a levé toutes ces contraintes aux commerçants. Donc, nous remercions vivement le Président Macky Sall pour tous ces efforts que nous n’avons jamais eu depuis que le Sénégal est devenu une République ».







Des plaidoyers pour la hausse du financement





Toutefois, les membres de l’Association sénégalaise des commerçants et délégués de marché ont plaidé auprès de la tutelle pour une reconduction et une hausse du montant alloué aux marchés de la capitale sénégalaise.





Près de 98 millions ont été pris en charge par l’Etat en termes d’appui et de subvention





Selon la ministre de la Microfinance et de l’Economie Sociale et Solidaire, ce financement venant de l’Etat a été possible parce que « les contraintes pour l’accès (garantie, baisse du taux d’intérêt à 6%, entre autres) ont été levées. A en croire Mme Victorine Ndèye, l’Etat a pris en charge près de 98 millions de francs Cfa en termes d’appui et de subvention.