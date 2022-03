Éducation et emploi des jeunes: le Sénégal et l’Italie signent 2 conventions de financement d’un montant global de 10,4 milliards de FCFA

La vice-ministre italienne des Affaires étrangères et déléguée de la coopération internationale, Marina Sereni, a signé ce jeudi 24 mars avec le ministre de l’Economie, du plan et de la coopération, Amadou Hott, 02 conventions de financement d’un montant global de 16 millions d’euros soit 10,4 milliards de FCFA. Ce financement consiste à couvrir 2 projets de développement concernant l’éducation et l’emploi des jeunes et des femmes.









Une partie de ce montant, notamment celle destinée à l’éducation est un crédit concessionnel alors que le reste est un don non remboursable.





« Faire l’école plus- favoriser l'inclusion et la réussite à l'école plus" est le premier projet qui consiste à renforcer le système éducatif en accompagnant les acteurs. Il vise à renforcer l’offre d’éducation inclusive au Sénégal "en améliorant l’accès au service éducatif, en consolidant les capacités de pilotage du système et en redynamisant l’appui pédagogique fourni aux enseignants, aux écoles et à la communauté éducative ", selon Amadou Hott. D’un montant de 10 millions d’euros soit 6,6 mlliars de FCFA, ce financement est un crédit concessionnel.





Le second projet est un appui à "l’insertion des jeunes et des femmes formés" du programme de la coopération Italie-Sénégal. De ce fait, les micros, petites et moyennes entreprises bénéficieront d’un accompagnement technique et d’un renforcement de capacités afin de faciliter l’emploi et l’auto-emploi aux jeunes et aux femmes. Un financement de 6 millions d’euros soit 3,9 milliards de FCFA non remboursables.





En marge de cette cérémonie, le ministre a invité les entreprises italiennes à venir s’installer au Sénégal et produire pour le marché de la sous-région notamment pour le marché de la CDEAO, pour en même temps faire bénéficier aux entreprises, de l’expertise italienne.