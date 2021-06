Education et Formation professionnelle : Les résultats du PAQUET pour l’année 2021, dévoilés

La 8ème revue du Programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence (PAQUET) du secteur de l’éducation et de la formation s’est tenue, ce vendredi 4 juin 2021, à Dakar. Il s’agit d’une rencontre annuelle organisée par le ministère de l’Education nationale.La cérémonie d’ouverture des travaux a noté la présence des ministres de l’Education nationale, Mamadou Talla, et de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’insertion, Dame Diop, ainsi que les partenaires techniques et financiers du secteur de l’Education et de la formation au Sénégal notamment l’Unesco, entre autres.Pour rappel, le PAQUET constitue le cadre d’opérationnalisation de la politique éducative pour la période 2012-2025. Ainsi, dans la continuité de la réforme du système éducatif mise en œuvre à travers le Programme décennal de l’éducation et de la formation (PDEF) qui vient de s’achever, le gouvernement du Sénégal vient de formuler une nouvelle Lettre de Politique générale pour le secteur de l’éducation et la formation, couvrant ladite période.À travers cette politique, ledit programme vise à « approfondir et à consolider les acquis de la décennie précédente, mais aussi à réajuster les options éducatives par l’articulation de ce programme aux dynamiques observées au plan national et international ».À cet égard, la politique éducative a intégré les objectifs poursuivis à travers l’éducation pour tous (EPT), les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD), la Stratégie nationale de développement économique et social (SNDES), qui visent entre autres, « la réalisation d’une scolarisation primaire universelle, un accès équitable entre filles et garçons, la réduction de la pauvreté, la formation qualifiante des jeunes et des adultes, etc. ».En outre, conformément à la loi N° 2004-37 du 3 décembre 2004 qui stipule l’obligation scolaire pour tous les enfants âgés de 7 à 16 ans, le gouvernement s’est engagé à assurer, d’ici à 2025, « une éducation de base de qualité pour tous, partout, afin que chacun puisse se réaliser pleinement et apporter sa contribution à la société ».Par ailleurs, l’amélioration de la qualité du service éducatif et le renforcement du processus de décentralisation et de déconcentration de la gestion de l’éducation constituent, sur le plan stratégique, les options majeures de développement du secteur de l’éducation et de la formation.