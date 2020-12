Éducation : Ndeye Saly Diop Dieng octroie des bourses d'études aux élèves de Grand-Dakar

La volonté du ministre de la Femme et de la famille est sans faille pour soutenir l'éducation des jeunes et celle des filles en particulier.Elle vient à nouveau d'octroyer des bourses d'études, des kits scolaires et des prises en charge aux élèves de la commune de Grand-Dakar.Pour encourager les jeunes filles à poursuivre leur cursus académique, elle a offert une dizaine de bourses d'études pour le Maroc et la Tunisie.La cérémonie de remise de lots s'est tenue au CEM Alioune Diop de Grand-Dakar.