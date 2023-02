Efficacité et efficience dans le travail : Mamadou Talla dote les ARD de véhicules de terrain et pose des jalons

Le ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires a reçu, ce vendredi 3 février 2023, les services déconcentrés et bras techniques des collectivités territoriales. Il s’agit, des 14 directeurs des Agences régionales de développement (ARD), avec à leur tête leur coordonnateur, M. Ousmane Sow.









Une rencontre marquée du sceau du changement





Au cours de cette rencontre, qui s’est tenue au siège du Ministère, à Dakar, M. Mamadou Talla a saisi l’occasion pour se féliciter du rôle des ARD auprès des Collectivités territoriales en termes d’appui à la planification, à l’exécution des projets et programmes de développement local, entre autres. Avant d’exprimer toutes ses félicitations pour « la qualité des documents produits » lors des Conseils des Ministres qui ont été délocalisés dans les différentes régions du pays. La tutelle a également profité de l’occasion pour évoquer quelques constats avec ses services déconcentrés, avant de donner la parole à chacun de ces 14 directeurs. « Vos missions sont exigeantes en termes de mobilité, d’appui conseil, d’accompagnement et de coaching. Déjà, j’apprécie tout ce que vous faites pour nos collectivités territoriales. Mais, vous convenez avec moi, qu’un palier supplémentaire doit être franchi. Il nous faut aller vers un saut qualitatif avec une cohérence d’ensemble et une complémentarité dans sa mise en œuvre. C’est donc sous le sceau du changement qu’il faut lire cette rencontre. Aujourd’hui, nous avons un changement d’échelle manifeste. Changement dans les orientations, changement dans les missions, mais aussi changement dans les options stratégiques. C’est pourquoi, je marque, avec insistance, mon intérêt à m’appuyer sur vos actions, dans une perspective d’une production de qualité en série », a souligné Mamadou Talla, en présence du secrétaire exécutif du PNDL.





Trois points soulevés pour aller vers une production de qualité en série





Le premier point de cette production de qualité en série est relatif au cadre humain. « D’abord, la faiblesse des ressources humaines dans les Collectivités territoriales et du cadre humain de la décentralisation vous interpelle fortement. Vous devez y apporter une réponse de développement. Vos actions d’appui auprès du CNFPLF dans le cadre de la collecte des informations relatives aux agents fonctionnaires et non fonctionnaires des CT est à encourager. Il faudra maintenir le cap afin d’aboutir à une base de données fiable et exhaustive. Ensuite, la maîtrise de l’information devra accompagner notre système de développement territorial. J’insiste sur ce volet qui me semble d’une réelle importance dans la prise de décision. C’est pourquoi, je vous invite à la réflexion pour une contribution des ARD dans la maîtrise de l’information territoriale. Enfin, je vous inviterai à me produire un rapport de performance de vos régions administratives d’intervention en plus du rapport technique et financier sur l’utilisation des ressources du FDD et du département, en collaboration avec tous les services déconcentrés de mon département », a noté le ministre des Collectivités territoriales, de l’Aménagement et du Développement des Territoires. Qui signale qu’il va inviter le PNDL à amorcer d’ores et déjà la réflexion, pour fixer avec eux, les grandes lignes de ce rapport de performance.





Pour le deuxième point, qui est lié aux aspects financiers, Mamadou Talla dira : « L’Etat a consenti des efforts réels pour vous mettre dans des conditions de travail appréciables. Cette année comme les années antérieures 900 millions ont été accordés au titre du FDD, 500 millions au titre des crédits du ministère et 126 millions FCFA par le PNDL, pour la mise en œuvre du Fonds de développement local. Il faut donc amorcer une nouvelle étape plus exigeante et plus conforme aux aspirations des territoires. En plus de ces ressources accordées par l’Etat, il est fait obligation aux CT de contribuer au budget des ARD. Je veillerai au respect de l’application de cette disposition réglementaire en relation avec les Représentants de l’Etat. Il s’y ajoute les appuis de l’ADM à travers le PACASEN ainsi que tous ceux venant des services du MCTADT et des projets et programmes sectoriels du gouvernement et des partenaires ». A ce titre, il a invité les 14 directeurs des ARD à « mutualiser les moyens avec tous les services de son département, mais aussi à accompagner tous les partenaires technique et financier, au profit des collectivités territoriales ».





Enfin, le troisième point portant sur l’amélioration des conditions de travail, la tutelle estime que, pour faire face au défi financier et de développement, « le statut et l’organigramme de l’ARD doivent être revus ». Il dit : « En effet, j’ai reçu des demandes d’audience de l’amicale des agents des ARD et celle des directeurs d’ARD avec des points de doléance relatifs notamment à la réforme du statut et surtout de la grille salariale qui est demeurée figée depuis la création des ARD, à l’exception de la hausse de salaire opérée pour les directeurs d’ARD en 2012. Ces points devront faire l’objet d’une réflexion profonde avec toutes les parties prenantes et surtout d’une prise en charge dans les meilleurs délais. Enfin, la restructuration des ARD pourrait faciliter la mise en œuvre des contrats plans Etat-Collectivités territoriales. Je vous invite à y accorder une réelle importance ».





Pour finir, le ministre a réaffirmé, encore une fois, sa ferme détermination et son ardent souhait de « rendre performante » toute la grande famille de son département ministériel. Il a également tenu à rassurer ses collaborateurs sur sa volonté de « toujours les accompagner, pour des résultats plus prometteurs ». Dans cette perspective, l’autorité étatique dit qu’il ne compte laisser en rade aucune contribution, aucune expertise.





Toutes les préoccupations des ARD ont été prises en compte





Intervenant dans les discussions autour de ces points soulevés par leur tutelle, le coordonnateur des directeurs d’ARD, Ousmane Sow, par ailleurs, directeur de l’ARD de Saint-Louis, s’est réjoui de cette rencontre avec leur tutelle. Selon lui, le ministre Mamadou Talla a anticipé, dans son mot introductif, sur toutes les préoccupations des ARD.





Toutefois, le coordonnateur des ARD a soumis quelques propositions à la tutelle. Il s’agit entre autres, de renforcer la ligne budgétaire dédiée aux ARD ; d’encourager les CT à mobiliser leurs participations ; de doter les ARD de sièges fonctionnels ; de parachever le processus de restructuration entamé par le PNDL devant déboucher sur un règlement d’établissement, de renforcer la logistique (parc automobile et informatique en particulier).





Pour lui, l’Agence régionale de développement, en tant qu’un « outil territorial au service à la fois des collectivités territoriales mais des projets et programmes de l’Etat, des autorités administratives et de tous les acteurs territoriaux en général », mérite d’être renforcée davantage afin qu’il puisse accompagner les politiques publiques au niveau territorial.





Des véhicules pick-up remis aux directeurs des ARD