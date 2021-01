Effondrement à Khodoba : Le bâtiment appartient à la société 3MD

Seneweb en sait un peu plus sur l'effondrement d'un bâtiment à Khodoba. Selon des informations qui nous sont parvenues, il s'agit d'une construction qui appartient à la société 3MD. L'entreprise s'active dans la fabrication et la vente de groupes électrogènes.Ayant son siège à Dakar, elle a décidé d'étendre ses activités à Pout, en y construisant une unité de fabrication. C'est ainsi que 3MD a commencé la construction d'un immeuble pour abriter ses locaux.Malheureusement, ce mercredi, pendant que plusieurs ouvriers s'activaient dans les travaux, le bâtiment s'est affaissé sur eux.Selon des informations recueillies par Seneweb, le bilan actuel est de six blessés dont deux dans un état grave. D'autres ouvriers sont encore sous les décombres et attendent d'être sauvés.