El Hadji Diouf : « Je suis plus talentueux que Drogba et Samuel Eto’o… »

El hadji Diouf s’autoproclame le plus talentueux





L’ancien joueur de Lens, El Hadji Diouf se considère plus talentueux dans l’histoire du football africain. Selon lui, son talent lui garantit une supériorité sur les autres grands joueurs comme Didier Drogba et Samuel Eto’o.





Dans cette vidéo, Diouf a expliqué : « Ce que je dis je le pense et je le porte. Le joueur africain le plus talentueux , il est là devant vous ». C’est qu’a expliqué l’enfant de Saint-Louis s’adressant à la légende du football camerounais, Patrick Mboma.





Drogba et Eto’o





Il a ajouté : « Patrick Mboma, je te dis. Tout le monde peut gagner la Coupe d’Afrique, mais être double Ballon d’Or (africain) en étant le plus jeune, je suis le seul à le réaliser. Et n’oublie pas que ton ami Samuel Eto’o et Didier Drogba, avant qu’ils n’embrassent le Ballon d’Or africain, ils y ont déjà trouvé les traces de ma bouche (Rires !) .»





Regardez !