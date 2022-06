Elections législatives : les responsables politiques de Matam s’attaquent à Me Malick Sall

Le courant ne passe plus entre les militants du député Farba Ngom et le camp de Me Malick Sall. Face à la presse, les responsables politiques des listes parallèles dans le département de Matam, ont dénoncé le comportement du ministre de la justice, Me Malick Sall. Ce dernier revendique 42% des suffrages. Les responsables politiques des listes parallèles ont ainsi réaffirmé leur volonté de travailler avec le coordonnateur du Farba Ngom pour une victoire éclatante du président Macky Sall lors des prochaines élections législatives. Regardez la vidéo