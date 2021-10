Elections locales 2022 : Le ministre Amadou Hott investi candidat à la mairie de Yeumbeul Sud

C’est officiel ! Amadou Hott, ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, est candidat à la mairie de Yeumbeul Sud pour les élections locales du 23 janvier 2022. Il a été investi officiellement et choisi tête de liste majoritaire, ce samedi 2 octobre 2021, par les responsables des partis et mouvements politiques membres de la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) de la zone. Un choix qui, selon eux, a été fait dans « l’unité des cœurs et des esprits ».





« Investi de manière unanime et sans équivoque » par tous les partis politiques qui composent la coalition





Au cours de la rencontre qui s’est tenue au centre El Hadj Sidy Hott de Yeumbeul Sud, les responsables des partis politiques ainsi que les mouvements politiques membres de la grande coalition présidentielle, ont porté leur choix sur Amadou Hott, fils de la localité. Il s’agit, de Thierno Diop (ASKANWI JOG JOTNA), de Lama Ba (MODESCU), de Birahim Babou (PIT), Oumar Ngala Sèye (AFP), Yabal Diop (MODELE), Mamadou Diop (Mouvement démocratie citoyenne), Moussa Niang (MDAL), Maïmouna Dione (Mouvement Sam Sa Alal), Cheikh Tidiane Gadio (APR), Dabel Ba (APR-CESE), Awa Diallo (UCS), Moussa Ndiaye (Personne ressource), Balla Seck (PCDS de Samba Bathily), Amadou Seydou Guèye (PS), Moustapha Diop (REWMI), Moussa Guissé (And Goor Ak Nawle), Aly Simal (LD), Djiby Diaw (PLD), et enfin, Modou Mbène Diop.





En effet, dans leur résolution qu’ils ont lue devant le ministre et l’assistance venue massivement prendre part à la rencontre, ces personnalités politiques ont expliqué pourquoi elles ont porté leur choix sur Amadou Hott.





« Au regard de tout ce qui précède, nous, membres de la coalition BBY de Yeumbeul Sud investissons de manière unanime et sans équivoque Monsieur Amadou Hott tête de liste majoritaire et candidat à la mairie de Yeumbeul Sud pour les élections locales qui auront lieu le 23 janvier 2022 », a souligné le coordonnateur de zone APR de Yeumbeul Sud, Mama Diakhoumpa, lisant ladite résolution.





Et d’ajouter : « Si nous en sommes arrivés là, c’est grâce au travail de leadership mené avec brio par Monsieur le ministre Amadou Hott ».





« L’homme qu’il faut à la place qu’il faut »





Pour ces responsables politiques de la coalition Bby de Yeumbeul Sud, Amadou Hott est la personne qu’il faut à la place qu’il faut pour faire de Yeumbeul Sud une commune modèle au Sénégal.





Mieux, ils soutiennent que leur candidat « n’a jamais cessé d’apporter son soutien moral et financier aux populations de Yeumbeul Sud, même avant son entrée dans le gouvernement. Et cela n’a altéré en rien son engagement à accompagner la commune. Au contraire, il a multiplié ses œuvres sociales et la coalition est toujours prise en compte ».





Les responsables invités à l’unité pour vaincre