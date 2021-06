Élections Locales : Zahra Iyane Thiam s’engage en première ligne

C’est clair, Zahra Iyane Thiam « la dame de fer » des Sicap signe l’arrêt des supputations concernant sa participation aux prochaines élections locales. La responsable Apr a procédé ce dimanche à l’inauguration de la permanence de son parti dans son fief les Sicap. Occasion pendant laquelle la Convergence des Jeunes Républicains des Sicap (COJER) très engagée pour sa localité, l’a désignée comme sa candidate aux prochaines élections locales. Une désignation qui a déjà trouvé l’engagement chez Zahra Iyane Thiam, l’envie d’être en première ligne pour ces prochaines échéances électorales.« Aujourd’hui le plus important c’est l’engagement que nous avons affirmé. La COJER a affirmé son engagement, les alliés ont affirmé leur engagement, les structures ont affirmé leur engagement même moi-même j’affirme mon engagement en tant que ministre de la République. Aujourd’hui le gouvernement doit être en première ligne parce que nous savons ce que le gouvernement à travers la vision éclairée du président de la république fait pour ce pays. Nous réaffirmons notre engagement à accompagner le président de la république dans la mise en œuvre des politiques publiques ... Je suis candidate à tout ce qui fera avancer la vision de son excellence Monsieur le président de la république. », dit-elle.La responsable de l’Apr des Sicap par ailleurs ministre de Microfinance et l’Économie sociale et solidaire a précisé qu’aucun militant ou responsable de l’Apr ou de Benno Bokk Yaakar n’a le droit de se reposer si ce n’est qu’au soir du 23 janvier 2022 après la victoire éclatante de leur coalition. Et la commune de Sicap Liberté, selon elle, s’engage dans l’unité, dans la cohésion autour de Benno Bokk Yaakar à offrir cette victoire à Monsieur le président de la république.