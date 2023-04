Elida Almeida : La voix capverdienne qui soulage le monde

Portée par le succès de son premier album "Ora Doci, Ora Margos" (Moments doux, moments amers), la jeune Elida Almeida monte en puissance.







Figure de la scène musicale du Cap-Vert et lauréate du prestigieux prix Découvertes RFI en 2015, la chanteuse Elida Almeida appartient à cette génération d’artistes africains qui s’est affirmée en s’inspirant de la tradition qui retrace l'histoire de son pays Considérée comme une icône nationale dans son ile, Elida Almeida porte en elle l'espoir de toutes les générations. Dans ses chansons, elle parle de sa société, de la pauvreté extrême, mais aussi des problèmes auxquels l'Afrique est confrontée.





Originaire de Santa Cruz, sur l’ile de Santiago, dans les villages les plus obscures, Elida Almeida a eu une enfance mouvementée avec des difficultés dans son quotidien. Mais la chanteuse est motivée par un extraordinaire courage qui lui a permis de se faire un nom aujourd'hui.





Influencée par les rythmes traditionnels, le batuque et le funana, deux styles musicaux pratiqués dans les villages au Cap-Vert, surtout lors des fêtes populaires. Elle a collaboré avec de grands noms de la musique populaire comme l’artiste kényan Blinky Bill, feu l’accordéoniste malgache Régis Gizavo ou encore le chanteur guadeloupéen du groupe Kassav’ Jacob Desvarieux.





Très nationaliste et fidèle et sa tradition, Elida Almeida fait partie des rares artistes africains qui s'occupent du vécu quotidien de leur continent. "Je suis très régionaliste et engagée pour le bien-être de mon continent. Je vis au Portugal, mais je passe tout mon temps à regarder les médias africains pour être au courant de ce qui se passe chez moi. Je pense qu'il est temps encore une fois je le répète que les Africains unissent leurs forces pour notre bien commun. L'Occident nous plonge toujours dans des conflits internes et il est temps de faire table rase face à cette situation", nous confie la chanteuse sur Seneweb.





Elida Almeida n'a pas encore fini d'agrandir son public. Elle vient de sortir son dernier album solo international intitulé "Di Lonji" (De loin, en créole),.





Avec sa voix suave et son talent, Elida Almeida s'est fait un nom les scènes des musiques en Europe, en Afrique et dans le reste du monde. Son objectif majeur, c'est de voir son Afrique debout et prospère. Raison pour laquelle, dans son dernier album, elle rend hommage à son continent et à sa grand-mère.





Elida est attendue dans plusieurs pays européens et américains entre avril et mai.





Seneweb vous propose de découvrir le titre "Dando", extrait de son nouvel album sorti en 2023.