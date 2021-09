Éliminatoires QATAR 2022 : Cameroun, Nigeria et Tunisie assurent, la Mauritanie tombe à domicile

Entamée mercredi, la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar s’est terminée ce vendredi avec l’entrée en lice du Cameroun recordman de présence en coupe du monde dans le continent africain avec 7 participations.





Logé dans le groupe D, le Cameroun a bien entamé les éliminatoires en battant le Malawi (2-0). Dans un stade Olembé flambant neuf, les Lions indomptables ont très vite montré leur supériorité en ouvrant le score dès la 9e minute par leur capitaine Vincent Aboubakar.





Avant la demi-heure de jeu, les hôtes de la prochaine CAN vont doubler la mise par Michael Ngadeu-Ngadji (23). Avec cette victoire, le Cameroun démarre bien les éliminatoires avant son déplacement périlleux, lundi à Abidjan contre la Côte-d’Ivoire pour le compte de la 2e journée. L’équipe ivoirienne qui se déplaçait au Mozambique n’a pu ramener que point du match nul (0-0).