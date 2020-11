Émigration clandestine : Le message fort de Sophie Gladima et Papa Amadou Sarr aux jeunes de Mbour

Ce samedi 28 novembre 2020, le Délégué général à l’Entrepreneuriat Rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ) s'est adressé à la jeunesse de Mbour (Thiès).Venu pour octroyer des financements à près d'une trentaine de jeunes prêcheurs de la zone, Papa Amadou Sarr et Mme le ministre du Pétrole et des Énergies du Sénégal, Aïssatou Sophie Gladima, ont tour à tour, lancé des messages forts aux jeunes, face au phénomène de l'émigration clandestine.Selon eux, il n'y a pas de sot métier et toutes les structures de l'État sont là pour former, accompagner et financer tous les jeunes désireux de rester ici au Sénégal.