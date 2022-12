Émigration clandestine : Le Saloum Rapatak initie un festival pour éveiller les consciences

A Kaolack, un groupe de jeunes artistes a initié un Festival international dénommé Éveil des Consciences. L'objectif visé est de stopper l’hécatombe de l'émigration clandestine, mais également les effets néfastes des réseaux sociaux.



Du 9 au 20 décembre, les organisateurs comptent à travers la conscientisation, la formation décentralisée dans différentes communes et l’accompagnement des projets des jeunes, inciter la jeunesse Kaolackoise à s'adapter au concept "Rester et réussir chez soi ".



''Face à la recrudescence de l’émigration irrégulière ou clandestine, les jeunes Africains ruent inconsciemment vers l'Espagne avec des pirogues à la recherche de fortune. Alors, en tant qu'artistes et acteurs culturels, nous avons jugé nécessaire d'apporter notre touche à la lutte contre ce fléau qui guette notre société. C'est ainsi que nous avons pensé organiser ce festival sous le thème "Rester et Réussir chez Nous".

Au menu, des panels, des séances de formation seront organisées, dans différents métiers où plusieurs jeunes entrepreneurs de moins de 30 ans participeront. Des modèles de réussite qui vont percer dans le monde des affaires seront également présentés pour qu’ils soient vus comme des sources d’inspiration aux jeunes".



En sus, des expositions performantes sur le thème de l'émigration clandestine, avec des artistes d'ici et d'ailleurs sont également au menu, a renseigné Ousmane Thioune Jiman, directeur du festival.