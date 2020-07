Emploi des jeunes et femmes : Le PRODAC et le 3FPT signent une convention contre le chômage

Lutter contre le chômage et élargir le niveau de qualification professionnelle des jeunes et des femmes, une grande préoccupation du 3FPT et du PRODAC. D'ailleurs ces deux structures ont signé une convention pour renforcer les capacités des jeunes et des femmes évoluant dans le secteur agricole. Haby Sèye, directrice générale du 3FPT et Pape Malick Ndour, coordonnateur général du Prodoc apportent des précisions dans la vidéo ci-dessous.