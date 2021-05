Emploi des Jeunes : L'ANPEJ lance un programme de 11 unités de boulangerie

Le programme Boulangerie a été financé par le biais de la Coopération Espagnole qui a mis à disposition un lot d’équipements et 11 véhicules pour la livraison des produits des unités de boulangerie. Le programme comprend deux composantes : les boulangeries simples au nombre de six (06) et les boulangeries pâtisseries au nombre de cinq (05).

1. Objectifs poursuivis

Le programme vise à :

- Former les jeunes dans les métiers de la boulangerie ;

- Créer des emplois décents pour les jeunes bénéficiaires ;

- Faciliter l’accès de la population au pain de qualité et à moindre cout ;

- Contribuer de façon significative à l’émergence et au développement de micros, petites et moyennes entreprises en milieu péri urbain et rural ;

- Fixer les jeunes dans leur terroir.

2. Zone d’intervention

Le projet intervient dans les localités suivantes :

Localité Département Région Type de boulangerie Goudiry Goudiry Tambacounda Boulangerie simple Keur Madiabel Nioro Kaolack Boulangerie Simple Wack Ngouna Nioro Kaolack Boulangerie simple Birkelane Birkelane Kaffrine Boulangerie simple Fatick commune Fatick Fatick Boulangerie Pâtisserie Palmarin Fatick Fatick Boulangerie simple Kanel Kanel Matam Boulangerie simple Golf Sud Guédiawaye Dakar Boulangerie Pâtisserie Djeddah Thiaroye Kao Pikine Dakar Boulangerie Pâtisserie Sédhiou Commune Sédhiou Sédhiou Boulangerie Pâtisserie Mbour Commune Mbour Thiés Boulangerie Pâtisserie

3. Cibles bénéficiaires

Les bénéficiaires sont sélectionnés après appel à candidature parmi les jeunes de la localité, âge entre 18 et 35 ans.

Chaque unité va créer au moins 25 emplois directs (10 dans l’unité de production et 15 dans le circuit de distribution).

4. Stratégie de mise en œuvre

Deux modèles de partenariat public privé sont proposés :

- La Convention de gestion directe

- La convention de mise à disposition d’équipements de boulangerie.

Le volet incubation et renforcement de capacités est également pris en charge pour les jeunes qui veulent investir dans le secteur. Des sessions seront organisées sur les sites de production pour davantage les capaciter aux métiers de boulanger.

5. Coût

- Package complet : 65 millions (Construction + équipements complets (Four rotatif, un pétrin, une façonneuse, un bruleur, un groupe électrogène, une diviseuse, un congélateur, des chariots, des plateaux, une machine à glace, équipements de bureau, ordinateur, imprimante, fontaine à eau, etc.) + 01 véhicule de livraison.