Emploi des jeunes : L’ANPEJ signe une convention pour la distribution de 50 000 motos électriques

L'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ) a procédé, ce vendredi, à la signature d’un partenariat avec la société Bob Eco pour la distribution de 5 000 motos électriques. Ayant pour cible principale la jeunesse, cette collaboration ambitionne, sur le court terme, la création de 125 000 emplois.









C’est dans leurs locaux sis à Bourguiba, que l’ANPEJ a reçu la délégation de la compagnie Bob Eco. Les deux parties ont paraphé un accord de plusieurs mois visant la création d’emplois des jeunes. Dans l’immédiat, cette convention va mettre à la disposition de l’ANPEJ 50000 motos électriques mais le projet ne compte pas s’arrêter là. « Nous envisageons de mettre en en place, dans les 36 mois, 300 000 motos qui devraient créer 700 000 emplois », se projette Hilde Watty, responsable Afrique de Bob Eco. Les bénéficiaires de ces engins devront s’activer dans des activités génératrices de revenus telles que le covoiturage, la livraison de produits et d’aliments.







Basée à Hong-Kong, Bob Eco est une société spécialisée dans la fabrication de véhicules électriques notamment des motos et des tricycles. Fier de cette alliance, Tamsir Faye, Directeur général de l’ANPEJ, est revenu sur l’ampleur du projet en soulignant son importance pour la protection de l’environnement : « C'est un réel plaisir pour moi d'être la porte d'entrée au Sénégal de cet ambitieux et important projet visant à créer un monde où le transport-logistique par moto est plus propre et plus rentable pour les usagers. Le modèle que vous nous proposez dans le cadre de ce projet est tout à fait innovant. En effet, à l'heure où toutes les énergies sont mobilisées pour lutter contre le réchauffement, ce modèle intègre, dans ses valeurs et dans ses principes, la réduction considérable des effets nocifs sur le climat. Les motos E-Bob, en effet, sont conçues de telle sorte que les émissions qu'elles provoquent sont presque insignifiantes. »