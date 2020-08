Emploi des Jeunes : Le PRODAC accélère les travaux du DAC de Sangalkam

Les jeunes de la région de Dakar, de la commune de Sangalkam notamment, disposent désormais d’un nouveau Domaine agricole communautaire (Dac). Il s’agit, du nouveau Domaine agricole communautaire (Dac) de Sangalkam que le Coordonnateur national du Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac), Pape Malick Ndour, a visité ce lundi 10 août 2020, en compagnie de son équipe.Sur place, après avoir rappelé que le Dac a été lancé depuis le mois de décembre 2018 par le président de la République, Macky Sall, le coordonnateur national du Prodac a noté que les travaux du Dac ont démarré. Pour ce nouveau Dac de Sangalkam, il renseigne qu’il y ait prévu de faire un Dac qui sera essentiellement dédié à l’agriculture. Et en perspective, signale-t-il, le Prodac a comme projet de permettre aux éleveurs de Dakar de pouvoir venir dans ledit Dac et pouvoir faire leurs activités.Papa Malick Ndour ajoute qu’il est prévu dans ce nouveau Dac, près de 10 hectares de Serre qui seront divisibles en espace de 5000 mètres carrés. Selon lui, ce Dac de Sangalkam aura la capacité de création de 1000 emplois dès la première année. Les travaux ont démarré et sa réception est prévue dans 10 à 11 mois maximum au bénéfice des jeunes de la région de Dakar.De l’avis du coordonnateur du Prodac, la différence qu’il y a entre ce nouveau Dac de Sangalkam et les autres que le Prodac a déjà réalisé, notamment le Dac de Séfa, est qu’ici, en dehors de la base logistique qui est la base d’appui et d’accompagnement des entrepreneurs agricoles, dès la première année, les Groupements d’entrepreneurs agricoles (Gea) notamment les jeunes, auront l’occasion de venir et pratiquer leur agriculture. Ce, parce que les Serres seront mises à la disposition des Gea. Lesquels, dit-il, feront une production de «qualité et qui peut même être destinée à l’exportation» car, le Dac n’est pas très loin de l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass.Les populations ont magnifié à sa juste valeur ce DAC que le PRODAC a mis à leur disposition. En effet, elles sont très satisfaites de ce qui c'est fait là bas. Elles ont même applaudi. A ce titre, Pape Malick Ndour renseigne que ses collaborateurs mènent des actions de sensibilisation afin que tous les jeunes de Dakar comprennent que ce Dac leur appartient.