Emploi, émigration, assainissement : Les rapports d'Idrissa Seck, président du CESE

Le Président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Idrissa Seck a produit deux rapports d’abord sur l’emploi et l’émigration, ensuite sur les inondations et l'assainissement. Il y formule des recommandations visant à contribuer à améliorer les conditions de vie des Sénégalais.