Emploi / Entrepreneuriat : Le centre Espace Jeunes Yaakaar vise la formation de 200 000 jeunes

Ce mardi 7 décembre s'est tenu, à Guédiawaye, le lancement du centre de leadership et d'éveil pour les jeunes "Espace Jeunes Yaakaar''. Cette infrastructure à pour but de renforcer les compétences sociales, techniques et entrepreneuriales des jeunes de la banlieue.









Elle vise la formation de 200 jeunes. Lors de cette cérémonie, la ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall a salué l'initiative du Consortium Jeunesse Sénégal. Ce centre est décrit comme ''le pilier'' du projet du Consortium Jeunesse Sénégal intitulé ''Jeunesse Espoir'' et financé par l'Union Européenne pour un montant d'environ 1,350 milliard de FCFA.





'' Ce centre de leadership des jeunes de Guédiawaye est un formidable espace ''d'éveil, de formation, de travail collaboratif et d'innovation pour les jeunes''. Il a cette particularité d'avoir été conçu pour les jeunes et par les jeunes'', a déclaré Irène Mingasson, Ambassadrice de l'Union Européenne.





Ce projet découle d'un partenariat public-privé avec le Centre Départemental d'Education Populaire et Sportive (Cdeps) de Guédiawaye, le Consortium Jeunesse Sénégal et les Espaces Sénégal Services.