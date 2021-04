Employabilité des Jeunes : L’ANPEJ inaugure deux centres d’incubation à Richard Toll

Le Directeur général de l’Tamsir Faye en compagnie duet du représentant du, a procédé à l’. L’un est dédié auxet le deuxième à laCes instruments d’insertion et de promotion de l’employabilité des jeunes vont à coup sûr constituer une réponse très attendue à la question de la formation dans la commune de Richard Toll.Les populations de la localité n’ont pas manqué d’ailleurs, de monter toute leur gratitude à l’ANPEJ et à son directeur général qui a fait de l’opérationnalisation de ces centres d’incubation une priorité absolue.Les deux centres réhabilités et équipés d’un matériel de dernière génération sont à la pointe des métiers de la mécanique et de la transformation des produits de locaux. Ils constituent des espaces de renforcement de capacités et d’incubateur pour les jeunes entrepreneurs qui débutent dans ces métiers.Les Deux centres de Richard Toll entrent dans le cadre d’un réseau de 16 centres d’incubation, répartis sur l’ensemble du territoire selon les potentialités de chaque localité, que l’ANPEJ va réhabiliter et mettre à la disposition de la jeunesse sénégalaise.Revivez en images et en vidéo les temps forts de la cérémonie :