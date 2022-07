Employabilité des jeunes : l’ONFP et l’ONG HI au chevet des personnes handicapées

L’Office national de formation professionnelle, en partenariat avec Humanité et inclusion /Handicap International, et en collaboration avec des associations de personnes vivant avec un handicap, dee ministères sectoriels (Travail, emploi), de partenaires sociaux (patronat et syndicats) a organisé, ce matin, un atelier de validation sur le métier d’accompagnateur (ce) de la personne handicapée vers l’emploi.



L’objectif de cet atelier est d’améliorer le niveau d’insertion socio-professionnelle de la personne handicapée afin d’atteindre les objectifs escomptés. Et pour y arriver, cela nécessite l’accompagnement de la personne handicapée vers l’emploi. Au Sénégal, comme semble l’indiquer Ndeye Soukeyna Fall Ndiaye, secrétaire général de l’ONFP, il est déjà établi depuis 2020, une loi d’orientation sociale pour faciliter la prise en charge des personnes à mobilité réduite. C’est dans cette optique, que l’ONG HI s’est chargée comme mission de collaborer avec l’ONFP pour entamer ce processus à longue durée. Cette démarche, qui concourt à l’accompagnement et à l’employabilité des personnes handicapées, est une obligation de l’Etat du Sénégal. Raison pour laquelle « l’office national de formation professionnelle, en tant que bras technique du ministère en charge de la formation professionnelle se devait également de les accompagner en mettant vraiment en synergie toutes les dispositions qui ont été déjà mis en place », dit-elle



D’après elle, les difficultés majeures sont à l’inadaptation des textes ou bien des dispositifs déjà mis en place ou bien à une situation d’incompréhension et de rejet entre autres. Conscient de cela, elle estime que des personnes outillés seront mises à leur disposition pour les accompagner dans cette perspective d’employabilité vers l’insertion. Après la validation, la prochaine étape sera consacrée à la formation des experts sélectionnés pour une phase test.