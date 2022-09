En colère contre les accidents : Les habitants Ngath Nawlé barre la RN1

Pendant plus de trois heures, les habitants de Ngath Nawlé, un village situé dans la région de Kaolack, ont barré la nationale numéro 1. Et pour cause, ils réclament aux autorités des ralentisseurs. Ils disent en avoir marre des nombreux accidents dûs à l'excès de vitesse des conducteurs.