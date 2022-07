En grève de la faim : Les ex travailleurs de SOTRAC-SIAS-AMA réclament 14 milliards à l’Etat

Après plusieurs alertes, ces ex-travailleurs des sociétés Sotrac, Sias et Ama Sénégal sont passés à la vitesse supérieure en entamant pour la troisième fois une grève de la faim. Ces pères et mères de famille, la soixantaine révolue, courent derrière 14 milliards F CFA. Une somme qui représente la dernière partie de leurs indemnités après la liquidation de leurs sociétés. Malgré les risques encourus avec cette diète, ils comptent aller jusqu’au bout de leur logique et interpellent directement le Chef de l’Etat.