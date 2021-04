En meeting à Thiès Nord ce Samedi, l’impressionnante démonstration de force de Habib Niang

Mobilisation exceptionnelle des femmes de l'APR du leader Habib Niang au stade municipal de Madina Fall ce Samedi 24 Avril 2021. En effet, 350 groupements de femmes ont répondu présents à l'appel du jeune responsable aperiste de Thiès.





Ces femmes ont encore une fois fait une démonstration de force lors d'un grand meeting organisé à Madina Fall pour la 4 édition de la traditionnelle remise de soukarou Koor que M.Habib Niang a l'habitude de remettre, chaque Ramadan, aux femmes, imams, chefs de quartiers et chefs religieux. Lors des prises de parole, la présidente des femmes Mme Seynabou Dieng a profité de cette occasion pour réitérer leur engagement derrière le président Habib Niang:" mes chères sœurs je vous remercie de votre présence, ce n'est pas une première car à chaque fois que monsieur Habib Niang vous appelle, vous répondez massivement présentes. C'est tout à son honneur, car il est toujours présent à nos côtés à chaque fois que le besoin se fait sentir.





Aussi faudrait il rappeler, qu'il joue pleinement son rôle de leader proche des communautés tel un digne maire. C'est la raison pour laquelle je vous demande redoubler d'efforts mais surtout de ne pas se laisser divertir, car maintenant les vendeurs d'illusions sont à l'affût, mais j'ai confiance en vous car ensemble nous allons porter notre leader à la tête de la mairie de la zone Nord le moment venu. Oui, nous tous savons qu'il joue déjà le rôle d'un maire modèle à travers les actions qu'il ne cesse de poser pour accompagner les couches vulnérables ici à Thiès. Donc, pour lui permettre de mieux être au service des populations, préparons nous à le porter à la tête de la commune de Thiès Nord lors des prochaines élections municipales et je peux vous assurer que tous nos problèmes seront résolus." Pour sa part, la secrétaire générale des femmes, Mme Awa Tabara a demandé aux femmes d'ouvrir les yeux et de regarder les sacrifices que monsieur Niang consent et se mobiliser pour lui rendre l'ascenseur, c'est le plus grand service qu'on peux nous rendre nous mêmes.





Quand à Habib Niang, responsable politique de l'Apr, il a profité de sa prise de parole devant des milliers de femmes et d'hommes acquis à sa cause, pour remercier chaleureusement tout ce beau monde venu lui témoigner leur soutien:





"mes chères militantes et militants, je profite de ce mois béni pour vous souhaiter un bon Ramadan, qu'Allah accepte toutes nos prières. Comme vous le savez, nous sommes à la 4ème édition, pour partager de fort moments de de solidarité et communion. J'en profite pour vous réitérer mes vœux tout en vous réaffirmant ma volonté de briguer la mairie de la zone de Thiès Nord. En effet, je pense que depuis 2017, je suis sur le terrain avec vous. Et le constat est là : rien a évolué dans notre localité sur tous les plans. Beaucoup de politiciens sont sur le terrain à prétendre vouloir la maire mais je tiens à vous demander de rester vigilants, et de continuer le travail sur le terrain. Ma position reste intacte. Je soutiens son Excellence le Président Macky Sall, depuis qu'il m'a reçu j'ai accepté sa demande en le rejoignant au sein de l'Apr. Mais, mon ambition pour la maire de la zone de Thiès Nord, reste toujours d'actualité car ce ce sont les populations qui ont décidé de porter ma candidature pour cette mairie".