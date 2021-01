Enseignement supérieur : ce qui frustre le Pr Mary Teuw Niane

Si deux microscopes électroniques et un supercalculateur ont été acquis quand il était ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche, le Pr Mary Teuw Niane exprime sa frustration de voir certains grands projets dans les tiroirs.Parmi ceux-ci, il y a la mise en place de 2 plateformes génétiques moléculaires (Recherches et services).Le Pr Mary Teuw Niane s'explique dans cet extrait de l'émission Tolluwaay.