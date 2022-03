Enseignement supérieur : La recherche se porte mieux au Sénégal (Amadou Gallo Diop)

L'université Iba Der Thiam de Thiès a effectué sa rentrée doctorale ce jeudi, sous le thème : "La valorisation des résultats de la recherche scientifique pour un développement durable". Occasion choisie par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation pour saluer les percées sénégalaises en matière de recherche.