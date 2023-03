Entraînement des Lions : Aliou Cissé sur la forme des joueurs, l'arrivée de Sadio Mané et la présence de Kouyaté

Le deuxième galop d’entraînement des Lions s’est tenu au terrain annexe du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Une séance d'une heure. L’équipe est au complet, à l'exception de l'"Espagnol" Pape Guèye qui, d’après le coach Aliou Cissé, "a reçu un coup lors du match de championnat. Mais normalement, on va le récupérer demain. On a fait une séance d’entraînement assez intéressante où il y a beaucoup d’intensité. On a vu que les garçons étaient prêts pour aborder cette troisième et quatrième journée."