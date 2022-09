Entre l’ovation des Sénéglais de New-York et les huées des militants de l’opposition : les coulisses de la matinée onusienne de Macky

Après son passage à Londres, hier, pour les obsèques de la Reine Élizabeth II d’Angleterre, le Président de la République, Macky Sall, était à New-York pour l’ouverture de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations-Unies. Le chef de l’État a revêtu pour l’occasion son costume de héraut des causes continentales en réitérant son appel pour l’attribution d’un siège au Conseil de sécurité pour l’Afrique, en défendant la position du continent dans l’exploitation des ressources naturelles et en mettant garde contre les guerres d’influences entre grandes puissances sur le sol africain.





Avant ce grand oral, Macky Sall a connu une arrivée contrastée à New York.





Il a eu le bonheur d’être acclamé et ovationné par les ressortissants sénégalais de la ville. Arborant des drapeaux aux couleurs nationales, ils ont réservé un accueil chaleureux au chef de l’État aux sons du tam-tam et des chants. On peut apercevoir aussi sur les images le député Farba Ngom en pleine communion avec cette foule.